Economia 81% dos goianos são impactados por estresse Gestores e profissionais de várias áreas atestam, em estudo do Instituto Habiens/Acieg, esgotamento mental no trabalho; abordagem do problema na pandemia é avaliada

Os impactos do estresse na saúde e produtividade das empresas são apontados por 81% dos participantes de pesquisa feita pelo Instituto Habiens de Neurociência e Comportamento em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg). Para 96% dos trabalhadores, o estresse é um fator importante no clima da empresa, e 92,6% afirmaram que a...