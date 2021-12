Economia 95 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Goiânia no feriado Movimento no Terminal Rodoviário durante o feriado deve ser 15% menor em relação ao Réveillon de 2019, ano pré-pandemia

O Terminal Rodoviário de Goiânia deve receber entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro de 2022 cerca de 95 mil passageiros. A estimativa de movimentação é da administração da Rodoviária e representa uma redução de 15% em relação a igual período do mês de dezembro de 2019, antes da chegada da pandemia. “Muitos destinos ainda não estão com as visitações liberadas e ...