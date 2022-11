Economia Ações a longo prazo são aposta para empresas brasileiras Boas oportunidades na Bolsa, com vários setores baratos, merecem atenção do investidor que não tem pressa no retorno, avaliam consultores sobre cenário atual

O mercado acionário brasileiro nunca esteve tão barato e as empresas brasileiras nunca estiveram tão sólidas, o que leva analistas de mercado a apostarem que este é um bom momento para investir na Bolsa, desde que mantendo a visão de longo prazo. As maiores oportunidades de investimento foram discutidas nesta quarta-feira (23), no 1º Fórum de Family Office do Centro-Oest...