Economia Ações da Petrobras saltam com alta do petróleo, mas risco político promete volatilidade O índice amplo de ações Ibovespa sobe cerca de 0,8% no mesmo intervalo

Na esteira da recuperação do petróleo no mercado internacional, as ações da Petrobras vêm em uma firme trajetória de valorização na Bolsa de Valores. Na janela de 12 meses encerrada na sexta-feira (25), as ações preferenciais da estatal petroleira acumulam uma alta de 80,4% na B3, enquanto as ordinárias chegam a avançar 95%. O índice amplo de ações Ibovespa so...