Economia Ações do Nubank devem estrear na Bolsa no início de dezembro Segundo comunicado divulgado pelo banco digital nesta terça-feira (9), a estreia nas Bolsas de Valores dos EUA (NYSE) e do Brasil devem ocorrer entre os dias 9 e 10 de dezembro

As ações do Nubank devem estrear nas Bolsas de Valores dos EUA (NYSE) e do Brasil entre os dias 9 e 10 de dezembro, segundo comunicado divulgado pelo banco digital nesta terça-feira (9). Pelo cronograma da operação, a partir desta terça até o dia 17 de novembro, as pessoas que tiverem interesse em participar da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em ing...