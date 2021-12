Economia Ações do Nubank fizeram a estreia na Bolsa de Nova York Na véspera, o banco digital foi avaliado pelos investidores em cerca de US$ 41,5 bilhões (R$ 231 bilhões), se tornando a maior instituição financeira da América Latina por valor de mercado

As ações do Nubank fizeram sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (9). Na véspera, o banco digital foi avaliado pelos investidores em cerca de US$ 41,5 bilhões (R$ 231 bilhões), se tornando a maior instituição financeira da América Latina por valor de mercado. "[A abertura de capital] permite a gente ter u...