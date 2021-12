Economia Ações sobem 15% na estreia do Nubank Banco digital se torna terceira empresa mais valiosa do país, atrás em valor de mercado apenas de Petrobras e Vale

Em sua estreia na Bolsa de Nova York (NYSE), nos Estados Unidos, as ações do Nubank não foram afetadas pelo sentimento de maior aversão ao risco que dominou os mercados globais nesta quinta-feira (9). Os papéis encerraram com uma forte valorização de 14,78%, cotados a US$ 10,33 (R$ 57,39).O movimento foi na contramão do observado entre os principais índices acionários d...