O prazo para a entrega do Imposto de Renda (IR) termina nesta terça-feira (31), porém uma parcela importante dos goianos ainda não acertou as contas com o Leão. Na véspera, ainda faltam cerca de 80 mil contribuintes, o que representa 7,36% do total, segundo informações da Receita Federal.

Até o início da tarde desta segunda-feira (30), um milhão de goianos já tinham feito a declaração. Esse número, segundo o supervisor do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Francisco Martins, representa um cenário melhor do que o registrado em anos anteriores.

“Mas não deixa de preocupar, porque tem 3 milhões de brasileiros por entregar e precisamos lembrar que o meio de entrega é nacional e pode ocorrer congestionamento do sistema.” A sobrecarga de declarações pode prejudicar quem deixou a obrigação para a última hora.

Tempo

Entre os desafios para os contribuintes, neste ano, Jorge Martins destaca que o tempo para realizar o preenchimento das informações tem sido maior, o que acende alerta para o prazo. Isso ocorre especialmente pela diversificação de investimentos realizada pelos brasileiros devido ao cenário econômico.

“A principal dificuldade de quem deixa para a última hora é precisar de serviço junto aos contadores, que fazem também as entregas das pessoas jurídicas, pois também está vencendo o prazo.” Porém, ele explica que, mesmo sem toda a documentação, é indicado entregar para cumprir o prazo.

A orientação é para que não sejam entregues declarações zeradas. Quando faltam informações, o supervisor indica retificar assim que possível. Entre os principais motivos que levaram brasileiros a cair na malha fiscal em 2021, está a omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, tanto de titulares como de dependentes. Isso representou 41,4% dos casos.

Retificação

A retificação do lançamento de IR pode ser feita a qualquer momento, não é preciso esperar ser notificado pela Receita. “É comum cair na malha por informações precárias. As pessoas deixam para retificar e não retificam”, alerta Jorge Francisco Martins. A agilidade também faz diferença para o imposto a ser pago, pois o atraso gera diferença a ser acertada com multa de 20% até 75% do imposto devido.

“Há cultura do brasileiro de deixar para última hora, o que não se justifica, porque os fatos geradores encerraram em 31 de dezembro. Normalmente, em torno de 20 a 25 mil goianos entregam fora do prazo.”

Quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda

- Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70

- Possui rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima do limite de R$ 40 mil

- Obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural acima de R$ 142.798,50

- Pretenda compensar prejuízos da atividade rural deste ou de anos anteriores com as receitas deste ou de anos futuros

- Teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos acima de R$ 300 mil

- Obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto

- Optou pela isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro, no prazo de 180 dias

- Realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

- Passou à condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2021

Leia também:

-Goianos podem doar até R$ 300 mi do seu IR a crianças e idosos

-Receita adia entrega do Imposto de Renda 2022 para 31 de maio

-Cerca de 1,8 milhão deve declarar o Imposto de Renda 2022 pela primeira vez