A economia goiana ganhou 33 mil novas empresas no ano passado, um crescimento de 27% sobre o número de negócios abertos em 2020. O balanço anual da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) mostra um saldo positivo entre aberturas e fechamentos, já que o número de empresas extintas somou 14,7 mil. Além da retomada da economia, após os reflexos da pandemia, alguns movimentos contribuíram para este impulso do empreendedorismo, como a busca por uma recolocação no mercado de trabalho e novas oportunidades.

Depois de ficar dois meses desempregado, o ex-gerente de manutenção automotiva Eduardo Gomes da Silva aproveitou a oportunidade de abrir um negócio na área de estética automotiva, que oferece serviços especializados de cuidados com veículos, que vão bem além de um simples lava jato. “Era um negócio que eu já estudava, mesmo quando ainda era empregado, por apresentar um bom crescimento no mercado”, justifica.

Ele também contou com o apoio de uma empresa especializada no ramo, que ofereceu cursos, produtos e toda orientação necessária para abrir o Mazica Space Car junto com um sócio. “O brasileiro gosta muito de cuidar bem de seu carro, por isso já buscam cuidados mais especializados, que ofereçam uma proteção a mais”, destaca. Hoje, a empresa está em franco crescimento no mercado, chegando a atender oito veículos por dia, além de empregar três pessoas.

Para o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado (Acieg), Rubens Fileti, existiram três movimentos bem claros que resultaram na abertura de tantas novas empresas no ano passado. O primeiro é quando trabalhadores com alto grau de especialização optam por abrir o próprio negócio em sua área, diante de alguma dificuldade para recolocação no mercado de trabalho.

Formalização

Outro fator é quem precisou fechar seu negócio anterior por algum motivo e resolveu investir num novo CNPJ, mesmo que seja de um novo segmento. O terceiro movimento é resultante do próprio desemprego, quando um trabalhador que não é tão qualificado e ocupava cargos menores resolve empreender por necessidade ou oportunidade. “Muitos empreendedores se formalizaram, se tornando microempreendedores individuais (MEIs) em 2021, até mesmo para conseguirem buscar recursos no mercado, com o reaquecimento da economia”, lembra.

Mas Rubens reconhece que também há um otimismo maior. Ele lembra que, apesar dos números mostrarem um baixo crescimento econômico, alguns segmentos crescerão mais que outros, como o agronegócio e a tecnologia da informação. “Ainda precisamos reduzir o problema da falta de mão de obra qualificada para as empresas, que é crescente e pode prejudicar a retomada deste crescimento”, alerta o presidente da Acieg.

Depois de Goiânia, os municípios com mais empresas abertas em 2021 foram Aparecida, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo, há uma processo de retomada da economia, além do fato do goiano ser um empreendedor e correr atrás de novos caminhos. “As pessoas também estão mais otimistas, apesar destas novas variantes do vírus”, acredita.

Ele lembra que o número de empresas extintas também cresceu porque hoje está mais fácil dar baixa no negócio. Primeiro, porque não existe mais taxa cobrada para encerramento de empresa. Outro ponto é que os débitos deixados, que antes impediam o fechamento do negócio sem a devida regularização, hoje já podem ser lançados no CPF do titular. “Antes, isso ia para a dívida da empresa e o titular não conseguia fechar.”

Empreendedor recebe mais apoio para abrir e manter negócio

Para ajudar as novas empresas a abrirem as portas, o presidente da Juceg lembra que a Junta não reajustou os preços de seus processos nesta virada do ano, que vão de R$ 180 a R$ 600, no caso de uma grande empresa. Segundo ele, a Junta também tem uma parceria com o Sebrae para orientar melhor o empreendedor que está começando para que a empresa consiga se consolidar, reduzindo o risco de fechamento.

O programa Comece Certo oferece mais de 100 cursos totalmente gratuitos para os novos empresários que estão abrindo uma micro ou pequena empresa. “Sabemos que existe dificuldade para manter o negócio por falta de conhecimento, o que prejudica muito a empresa. Muita gente abre um negócio sem nem saber como preencher um livro caixa”, adverte. No próximo dia 1º de fevereiro, a Junta inaugura um posto dentro do Sebrae Goiás.

Outro incentivo é dado às cooperativas que fazem parte do programa Mais Cooperativo, que têm desconto de 80% nas taxas. As demais ganham um abatimento de R$ 100. Em 2021, 39 novas cooperativas foram abertas. Euclides Barbo informa que a Juceg já é a primeira Junta Comercial do país com menor tempo médio para abertura de empresa: 21 horas. “A segunda colocada tem tempo médio de três dias”, ressalta. Ele garante que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, o trabalho continuou sendo feito com qualidade no ano passado, por meio do teletrabalho, sem comprometer o tempo de abertura das empresas.