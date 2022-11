Economia Academias ocupam espaços maiores nos condomínios

Hoje, as pessoas não fazem mais exercícios com o único objetivo de emagrecer, mas sim para terem qualidade de vida e uma saúde melhor. Isso porque, com a pandemia, muita gente sofreu as consequências do sedentarismo por conta das medidas restritivas, segundo o levantamento da Tecnofit. Exercícios ao ar livre, em aulas online ou em casa com o acompanhamento de um personal trainer...