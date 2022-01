Economia Aeroporto de Goiânia teve 15 voos cancelados em dois dias Passageiros de 13 voos da Azul e 2 da Latam, que passariam por Goiânia, já foram afetados pelos cancelamentos, que devem continuar; clientes estão recebendo comunicados

O Aeroporto de Goiânia já registrou o cancelamento de 15 voos, entre pousos e decolagens, somente nesta segunda (10) e terça-feira (11), de acordo com a Infraero. O principal motivo seria a falta de tripulação, entre pilotos, copilotos e comissários de bordo, por causa do grande número de dispensas médicas, após o aumento dos casos de Covid-19 e gripe no País. E tudo...