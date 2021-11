Economia AGR lança edital de processo seletivo com 37 vagas Salário chega a R$ 4,6 mil

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) lança, nesta segunda-feira (8), o edital de convocação do processo seletivo simplificado para a contratação de 37 servidores temporários e para cadastro de reserva pelo período de três anos. O edital está disponível no site da AGR. De acordo com o edital, as inscrições deverão ser feitas de 12 a 22 deste mês exclus...