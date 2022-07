A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein abriu inscrições para contratação de mais profissionais da área de saúde. As oportunidades são para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), unidade que o Einstein assumiu em 1° de junho deste ano. Conforme a demanda for preenchida, as inscrições serão encerradas.

Segundo a equipe de Recrutamento e Seleção do Einstein, as vagas são para assistente de atendimento, auxiliar de farmácia, auxiliar de transporte, copeiro, odontólogo, técnico de enfermagem de UTI para adultos, técnico de enfermagem para clínica médica e cirúrgica, técnico de enfermagem para pediatria, técnico administrativo e representante administrativo.

Para se candidatar, é preciso acessar o site do einstein, pesquisar o cargo desejado e preencher as informações necessárias. As atribuições e requisitos são exibidos no momento da inscrição, além das cargas horárias, jornadas de trabalho e fases da seleção. Importante observar que todas as etapas do processo seletivo são de caráter eliminatório.

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP)

Inaugurado em dezembro de 2018, o HMAP é o maior hospital do Estado construído por uma prefeitura. Além de atender a toda a população de Aparecida de Goiânia, a unidade é referência para outros 55 municípios da região Centro-Sudeste. O acesso aos serviços da unidade ocorre via Central Municipal de Regulação.

