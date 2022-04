A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) assumirá a gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) a partir do dia 31 de maio e, para isso, selecionará trabalhadores de diversas áreas. Há processos seletivos abertos para preencher 1.294 vagas em funções assistenciais, administrativas e de operações.

De acordo com a assessoria de imprensa da SBIBAE, há intenção de absorver os trabalhadores que já fazem parte do hospital, que era de administração municipal, porém eles também precisam participar da seleção. Para as oportunidades da área assistencial, que incluem de analista de laboratório a terapeuta ocupacional, as inscrições vão até o próximo sábado (30).

Já para concorrer às vagas das áreas administrativas e de operações, que incluem analista de compras, suporte TI e técnico em segurança do trabalho, os interessados devem se inscrever até o dia 2 de maio. As inscrições devem ser feitas pelo site einstein.br/carreiras e todas as oportunidades também se aplicam para pessoas com deficiência. O hospital também divulgará nos próximos dias um edital voltado para contratação de médicos.

Confira abaixo todas as oportunidades: