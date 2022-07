Economia Alta de juros do FCO desanima produtores Com a Selic nas alturas, as taxas para custeio subiram até 4,73 pontos porcentuais; sindicato rural fala em desestímulo à busca pelo crédito

As recentes altas na taxa básica de juros da economia, a Selic, que já chegou aos 13,25% ao ano na tentativa de conter a inflação, também deixaram os recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) mais caros para o tomador. As taxas subiram até 4,73 pontos porcentuais para o FCO Rural desde o início deste mês, por determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN),...