Economia Alta de passagem derruba viagens Segundo agências, setor registra queda na venda de pacotes; indicador da Anac aponta elevação de 10% na tarifa média real praticada para voos com origem em Goiânia em janeiro deste ano frente a 2021

Os preços das passagens aéreas iniciaram 2022 impactando negativamente o setor de turismo. A tarifa média real praticada para voos com origem no Aeroporto de Goiânia subiu cerca de 10%, segundo os indicadores de tarifas aéreas comercializadas no mercado doméstico, divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com as agências de viagem, os alto...