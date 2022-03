Economia Alta dos combustíveis deve provocar aumento no preço das passagens aéreas Segundo a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, alta do barril de petróleo e da cotação do dólar podem prejudicar a oferta de voos no País, inclusão de novas cidades, novas rotas e frequências entre aeroportos

A disparada do barril de petróleo, em decorrência do conflito na Ucrânia, deve provocar aumento nos preços das passagens áreas no Brasil nas próximas semanas. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o querosene de avião (QAV), que já havia acumulado alta de 76,2% em 2021, sofre forte pressão com a cotação do barril de petróleo chegando a 140 d...