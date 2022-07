Economia Alta gastronomia expande o mercado da baunilha goiana Muito usada por chefs de cozinha, especiaria tem demanda crescente e Embrapa estimula a migração do extrativismo para o cultivo

As baunilhas do Cerrado estão caindo no gosto da alta gastronomia. Renomados chefs de cozinha estão difundindo o uso da especiaria regional, que ainda é ofertada no mercado basicamente por meio da coleta no modelo extrativista em algumas regiões do Estado. Isso está aumentando a inclusão das baunilhas nativas do Brasil no mercado. Para incentivar o cultivo e ampliar a...