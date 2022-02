Economia Alta na gasolina é esperada como efeito imediato

O aumento generalizado de preços de diversos produtos afeta o orçamento das famílias goianas com mais força desde o ano passado. Agora, com a guerra na Ucrânia, novas pressões devem ocorrer. Líder de operação da área internacional da Blue 3, Fernando Bueno explica que o efeito imediato do conflito virá no petróleo, o que deve ser sentido pelos consumidores mais rapidamente, porq...