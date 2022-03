Economia Alta no transporte puxa inflação em Goiânia

O grupo de transportes puxou a inflação em Goiânia no ano passado e este ano novamente reforça a pressão nos custos, como explica o chefe do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. “Na Pesquisa mensal de Comércio, quando olhamos janeiro, percebemos que tivemos uma queda de 14,3% nas vendas de combustíveis comparado com janeiro do ano passado.” O resultado, como afirma, pode just...