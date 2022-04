Economia Alto custo de pastagens leva pecuarista a descartar gado no Centro-Oeste Com a alta dos insumos, correção e adubação foram reduzidas, comprometendo a forração de pastos na seca; matrizes devem ir para abate

A disparada no custo de adubos e fertilizantes reduziu os investimentos em adubação e correção de pastagens no Centro-Oeste. Com a proximidade do período de seca, muitos pecuaristas estão reduzindo a lotação das fazendas e mandando mais gado para o abate. O confinamento também deve deixar o custo de produção maior que o valor pago atualmente pela arroba ...