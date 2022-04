Economia Aluguel Social abre seleção para os municípios de Abadia e Hidrolândia Serão liberadas 150 vagas para candidatos de Hidrolândia e 200 para candidatos de Abadia de Goiás.

Estão abertas as inscrições para o Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para os municípios de Hidrolândia e Abadia. Serão liberadas 150 vagas para candidatos de Hidrolândia e 200 para candidatos de Abadia de Goiás. Para participar do processo de seleção, os interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma gratuita através do site da Agehab. (www.agehab.go.gov.br) ,...