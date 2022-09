Economia Amarê Fashion divulga indústria goiana para 13 estados e 4 países Evento traz 44 compradores de 13 estados e quatro países para ajudar a divulgar, fomentar e impulsionar o segmento no Estado

A indústria goiana de vestuário produziu 180 milhões de peças no ano passado, quase 14% mais que em 2020, confirmando a retomada do segmento após os reflexos da pandemia. Mas este polo de moda, que é um dos maiores do País, quer continuar crescendo e conquistar a liderança nos próximos anos. Para ajudar a impulsionar este mercado e a fortalecer os pequenos negócios, co...