Economia Amaro abre loja física com mais de 1.000m² em Goiânia Megastore no Shopping Flamboyant promete nova experiência de consumo; com a nova unidade, marca chega a 20 Guide Shops em 11 cidades

Goiânia é uma das sete cidades brasileiras a receber o novo formato de loja física da Amaro, uma retailtech que uniu tecnologia e criatividade no varejo brasileiro. Na capital, a chamada Guide Shop da marca é uma megastore com 1.080 metros quadrados, aberta no Shopping Flamboyant e que será inaugurada oficialmente esta semana, embora esteja funcionando desde o dia 13....