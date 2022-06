A Câmara Americana do Comércio (Amcham), unidade Goiás, realiza no próximo dia 8 de junho o CEO Fórum 2022 que deve reunir aproximadamente 200 líderes do mercado goiano. O evento, que retorna ao formato presencial, terá como tema “O Poder da Conexão Humana” e ocorrerá no Bella Eventos, no Setor Marista, em Goiânia.

Levantamento do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (Caged) feito em março deste ano apontou que cerca de 600 mil pessoas pediram demissão em todo o país desde o início da pandemia alegando não se sentirem representadas em suas empresas. O fenômeno, que começou nos Estados Unidos também chegou ao Brasil e despertou alerta do meio corporativo.

A ideia da Amcham é, portanto, debater cultura organizacional, prestação de contas, gestão por exemplo e liderança. A Câmara defende que os valores são pilares para um modelo de administração que promete reconectar os colaboradores e clientes a uma gestão mais humanizada das empresas.

Entre os principais nomes já confirmados no evento estão Márcio Fernandes, CEO da Thutor (especializada em gestão estratégica); João Pedro Paro Neto, consultor estratégico para América Latina e Caribe da Mastercard; e Rui Negreiros, CEO da Brembo, fabricante de freios automotivos.

Confira ingressos e programação:

CEO Fórum 2022

Local: Bella Eventos (Rua 1131, nª 208 - St. Marista)

Horário: 13h30 às 19h

Para agilizar a compra do convite, utilize o mesmo login usado para acessar o Amcham Connect ou App Amcham Brasil e confira os preços abaixo:

2º Lote Individual Sócio: R$ 350,00

2º Lote Individual Não Sócio: R$ 700,00

2º Lote Pacote Sócio | 3 pessoas: R$ 900,00

2º Lote Pacote Não Sócio | 3 pessoas: R$ 1.800,00

Programação

13h30 - Credenciamento & Welcome Coffee

14h00 - Abertura Institucional

14h15 - Momento 1 (Accountability e Liderança)

Painelista: João Pedro Paro Neto, Consultor Estratégico na América Latina e Caribe da Mastercard

15h - Momento 2 (Cultura Organizacional e Gestão por Exemplo) Painelista: Márcio Fernandes, CEO, Thutor

15h45 - Coffee Break & Networking

16h30 - Momento 3 (Talk Show Pilares da Conexão Humana na Prática)

Painelista: Rui Negreiros, CEO South America, Brembo

17h45 – Encerramento

18h - Coquetel