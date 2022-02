Economia Americanas perde mais de R$ 100 milhões por dia com ataque hacker A estimativa foi feita por especialistas em varejo a pedido da reportagem, com base nos dados de vendas da companhia no terceiro trimestre

Após um ataque hacker iniciado no sábado (19), que se mantém até esta segunda-feira (21), os sites e aplicativos Americanas.com e Submarino, ambos do grupo Americanas, estão fora do ar. No início da tarde desta segunda-feira, também o site Shoptime, que pertence ao grupo, ficou inativo. Com isso, a empresa perdeu cerca de R$ 220 milhões em vendas até agora. A estima...