Economia Ampliação de sinal depende de mudanças na lei

Os investimentos para instalação de mais antenas para ampliação do sinal 5G em Goiânia dependem de mudanças na lei municipal de instalação de antenas. A falta de definição de regras claras, que incluem até os locais permitidos para a colocação das antenas, faz com que não haja segurança jurídica necessária para que as empresas façam os investimentos, que são elevados. ...