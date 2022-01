Economia Análise prévia de todas as informações evita prejuízos

A análise de todas as informações disponíveis e o conhecimento do que não está disponível sobre um imóvel pode fazer diferença durante um leilão. Com valores atrativos, os negócios podem resultar em prejuízos se não forem bem avaliados pelos interessados. Para o advogado Eliseu Silveira, uma das principais dicas é pedir uma visita, foto, para verificar a situação atual do lo...