Economia Anápolis vai sediar 4º Centro Internacional dos Correios Unidade de distribuição, que vai operar a partir do segundo semestre de 2023, deve movimentar cerca de 300 mil encomendas por dia

A entrega de encomendas postais para destinatários no Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País deve ficar mais ágil a partir do segundo semestre do próximo ano, quando Anápolis vai ganhar um Centro Internacional (Ceint) dos Correios, o terceiro do País. A unidade, que será instalada no Distrito Agroindustrial (Daia), começa a operar com a previsão de movimentar, inicialmente, 3...