Ex-secretária da Fazenda de Goiás, Ana Carla Abrão assumirá a Vice-Presidência de Novos Negócios da Bolsa de Valores brasileira (B3) a partir de 10 de abril, segundo informações divulgadas pela companhia.

A proposta de eleição da economista como vice-presidente estatutária de Novos Negócios será analisada pelo Comitê de Governança e Indicação e do Conselho de Administração da B3 em reuniões marcadas ao longo deste mês de março.

Nascida em Goiânia, formada pela Universidade de Brasília, com mestrado pela FGV e doutorado pela USP, a economista terá foco no desenvolvimento da vertical de negócios de Dados e Analytics da B3, incluindo o acompanhamento do plano de crescimento da Neoway e Neurotech, adquiridas pela companhia nos últimos anos.

Além disso, estará conectada ao desenho e implementação dos negócios ligados a plataformas tecnológicas como serviço. “A Ana Carla esteve nos últimos quatro anos no Conselho de Administração da B3, conhece bem o nosso negócio e a estratégia da companhia. É uma profissional que tem um conhecimento bastante amplo na área bancária, tendo trabalhado em vários projetos inovadores e vai fortalecer os novos negócios da companhia”, afirmou o CEO da B3, Gilson Finkelsztain.

Filha da ex-senadora Lúcia Vânia (PSDB) e do ex-governador de Goiás Irapuan Costa Junior, a economista atualmente é sócia da consultoria Oliver Wyman no Brasil. Ao longo de sua carreira se especializou em temas ligados a regulação financeira, open banking, sistemas de pagamentos e infraestrutura de mercados.

Ana Carla começou sua carreira aos 24 anos no extinto Banco Brasileiro Comercial. Ela foi economista-chefe da Tendência Consultoria Integrada e analista-plena do Banco Central, antes de iniciar carreira no Itaú, onde foi diretora de Gestão de Riscos e Capital e de Modelagem de Risco de Crédito.

Em Goiás, entre os anos de 2015 e 2017 foi secretária da Fazenda – a primeira mulher a assumir o posto, e liderou o ajuste fiscal do estado, que incluiu a venda da distribuidora de energia elétrica em Goiás, a Celg-D, para a italiana Enel no final de 2016.

