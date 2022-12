Economia Aneel aprova venda da Enel Goiás para a Equatorial A venda foi feita em setembro por aproximadamente R$ 1,6 bilhão, e a empresa tem 120 dias para implementar a operação, a partir da data de publicação da decisão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou a venda da Enel Goiás para a Equatorial Energia. A operação de transferência da concessão do setor de energia elétrica no estado foi feita em setembro por aproximadamente R$ 1,6 bilhão, mas aguardava votação do órgão, ocorrida nesta terça-feira (6), para passar a valer. A Equatorial agora tem 120 dias para i...