Economia Ano eleitoralpode frear ritmo, mas há otimismo

Os dados do último trimestre de 2021 ainda não estão disponíveis, mas o presidente do Sistema OCB/GO, Luís Alberto Pereira, estima que a movimentação financeira tenha seguido em alta também de outubro a dezembro do ano passado.“Números preliminares mostram que o cooperativismo de crédito cresceu numa média bem superior ao Sistema Financeiro Nacional (SFN) em 2021. Pode...