Economia Antes do reajuste, preço da gasolina chegou a R$7,99 em Goiás, diz ANP Levantamento divulgado nesta terça-feira (21) revela que preço médio do combustível chegou a cair antes da alta anunciada pela Petrobras

Levantamento de preços divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nesta terça-feira (21), revela que a gasolina chegou a custar no máximo R$ 7,99 em Goiás antes do reajuste anunciado pela Petrobras. Pesquisa realizada de 12 a 18 de junho mostra que o valor médio para o combustível chegou a cair antes da alta de 5,2% ser aplicada ...