Economia Antt aprova aumento de pedágio para BR-050 Reajuste levou em consideração inflação dos últimos 12 meses e fatores de reequilíbrio do contrato; novos valores passam a valer a partir de quinta-feira (9)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o aumento na tarifa de pedágio para o trecho concedido da BR-050, que começa no entroncamento com a BR-040, em Cristalina, e vai até a divisa de Minas Gerais e São Paulo. O reajuste de 10,54% foi publicado no Diário Oficial no dia 7 de junho e passa a valer a partir desta quinta-feira (9). De acordo com a ...