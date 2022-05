Economia Após redução na usina de R$ 0,23, preço do etanol começa a cair Poucos postos em Goiânia já reduziram o valor nas bombas, embora aumento da oferta do produto no mercado ocorra desde a semana passada

Demorou, mas o preço do etanol finalmente começou a cair para o consumidor nos postos de Goiânia, por conta do aumento da colheita da nova safra de cana de açúcar. Nas usinas, o preço do litro do combustível, que é derivado da cana ou do milho, ficou R$ 0,23 mais barato ainda na semana passada. Já a queda para o consumidor só começou a acontecer nesta segunda-feira (...