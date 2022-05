Economia Após três semanas, etanol e gasolina têm redução no preço em Goiás Levantamento da ANP mostra queda de até R$0,07 no valor médio do litro encontrado nos postos goianos; Goiânia tem biocombustível mais vantajoso

Depois de três semanas com alguma alta nos combustíveis, Goiás registrou um recuo no preço médio do litro tanto da gasolina quanto do etanol. Isso é o que mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado na sexta-feira (06) e referente aos valores praticados até a data. Em Goiânia, o etanol pas...