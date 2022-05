Economia Aparecida de Goiânia é o 5º município do Centro-Oeste que mais gerou empregos este ano No último mês de janeiro, Aparecida também havia sido destaque como o quarto município do Centro-Oeste que mais gerou novas vagas de emprego

O desenvolvimento econômico de Aparecida fez com que o município se destacasse na geração de empregos. Nos três primeiros meses deste ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade foi a quinta do Centro-Oeste que mais gerou empregos, com um saldo positivo de 3.168 novos postos de trabalho criados (diferença entre contratações e demissões), f...