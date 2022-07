A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia abriu três editais de qualificação de profissionais para atuar em unidades do município. A inscrição pode ser realizada no site da SMS, em 'Inscrição de credenciados da saúde’, no período de 12 de julho de 2022 a 11 de julho de 2023. O contrato de credenciamento tem duração de um ano após a publicação.

Os interessados devem preencher os dados pessoais e outros exigidos no momento do cadastramento, tais como nomes dos pais, número de RG com emissor, CPF, número do PIS/PASEP, endereço, telefones de contato, profissão e número do registro no conselho de classe (caso haja), e-mail e concordância de veracidade das informações.

O primeiro edital pretende preencher vagas para as Unidades de Pronto de Atendimento (UPA’s), Centros de Atenção Integrada à Saúde (CAIS’s), Maternidade Marlene Teixeira (MMT), Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS’s).

O segundo edital aborda as vagas para as unidades da Atenção Primária na Estratégia Saúde da Família (ESF), no Ambulatório Municipal de Aparecida (AMAG), no Centro de Especialidades Municipal (CEM), na Saúde Prisional, na Saúde Mental e na Vigilância em Saúde.

O edital contempla profissionais das áreas de assistência social, auxiliar de higiene bucal, biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, nutrição, psicologia, odontologia, terapia ocupacional, musicoterapia e técnica em enfermagem e em laboratório.

O terceiro edital direciona a qualificação de profissionais para trabalhar nas áreas de ambulatório médico básico e especializado e de especialidades odontológicas. O processo seletivo considera os profissionais das áreas de medicina, nutrição, psicologia, odontologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Os três editais determinam a contratação dos credenciados por 1 ano, a qualquer tempo durante o prazo de duração do edital, os interessados podem realizar a inscrição no site da Prefeitura, caso seja selecionado, devem apresentar a documentação exigida para credenciamento na coordenadoria de Recursos Humanos da SMS.

Informações e esclarecimentos

Para mais informações e esclarecimentos complementares podem entrar em contato com a coordenadoria de Recursos Humanos da SMS (RH), pelos telefones (62) 3545-5888, 3545-5891 e 3545-5988.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia