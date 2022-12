Economia Aparecida de Goiânia cresce com novas indústrias Município, que já foi considerado cidade-dormitório, teve salto com demanda criada por industrialização e geração de empregos locais

Aparecida de Goiânia, que já foi considerado cidade-dormitório, saltou da 79ª para a 20ª posição no ranking das melhores cidades do País para se investir em imóveis. O secretário da Fazenda do município, André Luis Rosa, afirma que o forte crescimento do PIB de Aparecida nos últimos anos ajudou a elevar os investimentos em imóveis na cidade. Segundo ele, a cidad...