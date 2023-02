A Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou 556 vagas de emprego. Ao todo, há oportunidades para mais de 74 cargos. Dentre as vagas, 49 são para Auxiliar de depósito e 49 para motorista entregador (veja lista abaixo).

As oportunidades competem aos níveis administrativo e de produção, com destaque de 49 vagas para auxiliar de depósito, 40 para motorista entregador e 20 para operador de empilhadeira. Além disso, o sistema disponibiliza vagas para estagiários e portadores de necessidades especiais.

As vagas são ofertadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME) em conjunto com o setor de recursos humanos das empresas do município.

O atendimento é realizado das 08:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira, por livre demanda, nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial sem necessidade de agendamento.

Nas unidades do Vapt-Vupt instaladas no Garavelo, Buriti Shopping e Shopping Araguaia o atendimento ocorre das 08:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira e das 08h às 13h aos sábados.

Após o atendimento, se houver vagas disponíveis para o perfil do interessado, ele recebe uma carta de encaminhamento para uma entrevista com a empresa contratante. Caso não encontre a vaga desejada, o candidato pode acessar o site da Secretaria do Trabalho e conferir novas oportunidades. Para mais informações, ligue (62) 9 9194-3491.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e levar documento pessoal, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Vagas disponíveis

49 Auxiliar de depósito

40 Motorista entregador

35 Repositor de mercadorias

22 PCD

20 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

20 Movimentador de mercadoria

20 Operador de empilhadeira

19 Auxiliar de cozinha

18 Empacotador de mercadoria

17 Fiscal de loja

17 Operador de caixa

15 Auxiliar de produção

15 Engenheiro eletricista

15 Motorista de caminhão

13 Auxiliar de Prevenção de perdas

10 Assistente comercial

10 Assistente de vendas

10 Auxiliar de armazém

10 Auxiliar de manutenção

10 Operador de transpaleteira

9 Estagiário

9 Vendedor interno

8 Primeiro Emprego

7 Auxiliar de logística

6 Auxiliar de serviços Gerais

6 Jardineiro

5 Costureiro, a máquina na confecção em série

5 Encarregado de limpeza

5 Gerente de Negócios

5 Promotor de vendas

5 Servente de obras

5 Soldador

4 Auxiliar de caixa

4 Auxiliar de jardinagem

4 Conferente de mercadoria

4 Encarregado de logística

4 Porteiro

4 Recepcionista, em geral

4 Representante comercial autônomo

4 Técnico de informática

3 Atendente de loja

3 Auxiliar administrativo

3 Auxiliar PCP

3 Eletricista Automotivo

3 Estoquista

3 Instalador de acessórios de veículos

3 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

2 Analista Fiscal

2 Apontador de mão-de-obra

2 Auxiliar de Departamento Pessoal

2 Auxiliar de expedição

2 Auxiliar de Transporte

2 Auxiliar de vendas/ Televendas

2 Eletricista de Máquinas

2 Engenheiro de alimentos

2 Gerente de controladoria

2 Líder de Setor

2 Mecânico de Maquinas pesadas

2 Motorista de caminhão (Munck)

2 Nutricionista

2 Pintor Automotivo

2 Polidor de veículos

2 Serviços Gerais

1 Administrador Rural

1 Assistente de Informática

1 Assistente social

1 Atendente de bar

1 Auxiliar de cartório

1 Auxiliar de enfermagem

1 Auxiliar de rastreamento.

1 Cozinheiro geral

1 Mestre de Obras

1 Recepcionista de hotel

1 Supervisor de logística