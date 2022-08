A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está com 602 vagas de emprego abertas nesta semana, em conjunto com o Sistema Municipal de Emprego (SIME) e as empresas da cidade. As oportunidades são para administrativo e de produção, com destaque para consultor de vendas, operador de caixa e jovem aprendiz.

Os interessados devem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). O atendimento é realizado nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial. Existem ainda unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira por livre demanda, sem a necessidade de agendamento. Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Com a disponibilidade de uma vaga para o perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante. Caso não encontre uma vaga para o seu perfil, o interessado pode acessar o site novamente, já que a lista de vagas é atualizada diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 99194-3491.

Para os empresários que buscam um canal para anunciar suas vagas, a Prefeitura de Aparecida disponibiliza um WhatsApp para que seja feito o cadastro das vagas de emprego. O telefone é (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponíveis em Aparecida:

- 63 Auxiliar de produção

- 53 Consultor de vendas

- 23 Operador de caixa

- 22 Carga e Descarga

- 22 Motorista entregador

- 21 Auxiliar de Padeiro

- 21 Jovem aprendiz

- 20 Auxiliar de armazém

- 20 Movimentador de mercadoria

- 20 Repositor de Frios

- 19 Promotor de vendas

- 18 Servente de obras

- 17 Vendedor Externo

- 16 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

- 15 Assistente administrativo

- 15 Atendente

- 15 Vendedor interno

- 14 Auxiliar de serviços Gerais

- 10 Motorista de caminhão (Munck)

- 10 Repositor de Hortifrúti

- 10 Repositor de mercadorias

- 6 Auxiliar operacional

- 6 Pedreiro

- 5 Ajudante de carga e descarga

- 5 Analista de departamento pessoal

- 5 Analista de desenvolvimento de sistemas

- 5 Auxiliar de limpeza

- 5 Borracheiro

- 5 Camareira (O)

- 5 Carpinteiro

- 5 Engenheiro civil

- 5 Engenheiro de produção

- 5 Gerente comercial

- 5 Gerente da oficina mecânica

- 5 Manobrista

- 5 Operador de telemarketing

- 5 Supervisor de logística

- 4 Auxiliar de vendas/ Televendas

- 4 Lavador de veículos

- 3 Armador de estrutura de concreto

- 3 Auxiliar de controle de qualidade

- 3 Auxiliar de jardinagem

- 3 Eletrotécnico

- 2 Analista de Qualidade

- 2 Assistente fiscal

- 2 Auxiliar de cozinha

- 2 Costureiro (a)

- 2 Cozinheiro geral

- 2 Encarregado de obras

- 2 Estoquista

- 2 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

- 2 Operador de loja

- 2 Operador de pá carregadeira

- 2 Serviços Gerais

- 2 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk)

- 2 Técnico de Rede de telecomunicações

- 1 Adesivador de comunicação visual

- 1 Ajudante de pátio

- 1 Almoxarife

- 1 Analista de recursos humanos

- 1 Analista de sistemas

- 1 Arte finalista

- 1 Assistente de vendas

- 1 Auxiliar de almoxarifado

- 1 Auxiliar de Costureira

- 1 Auxiliar de desenvolvimento infantil

- 1 Auxiliar de Monitoramento

- 1 Auxiliar Financeiro

- 1 Bordador, à máquina

- 1 Camareiro de hotel

- 1 Confeiteiro

- 1 Costureira em Geral

- 1 Costureiro, a máquina na confecção em série

- 1 Empregado doméstico diarista

- 1 Garçom

- 1 Mecânico de manutenção de máquinas em geral

- 1 Motorista de caminhão

- 1 Operador de empilhadeira

- 1 Organizador de evento

- 1 PCD

- 1 Pizzaiolo

- 1 Recepcionista secretária

- 1 Serralheiro

- 1 Social Media

- 1 Técnico de Instalações

- 1 Técnico em eletrônica

