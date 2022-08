Já estão abertas as inscrições para qualificação e consultoria de pequenos empreendedores em Aparecida de Goiânia. Esta é a segunda edição do programa Empreenda Bem, realizado pela prefeitura da cidade e instituições parceiras. São 120 vagas para um ciclo de capacitação com três meses de duração. A ação tem apoio do Sebrae e da Casa do Empreendedor.

As inscrições podem ser feitas on-line no site incubadora3d, no site da prefeitura de Aparecida ou presencialmente na sede da Incubadora 3D e nas unidades da Casa do Empreendedor, das 9h às 16h. A prefeitura informou que a capacitação dos empreendedores terá dois meses de qualificação coletiva nas áreas de planejamento, marketing digital, finanças e acesso a crédito, e um mês de consultoria individual.

Além das capacitações e consultorias, os participantes contarão com acesso a crédito via Banco do Brasil com diversos produtos, entre eles capital de giro, consórcios, seguro empresarial, investimentos, cartões, BB Digital, cheques e tarifa de manutenção da conta reduzida, e outros benefícios. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail incubadora3d@gmail.com e pelos telefones 62 3545-9995 e 3545-9996.

