Novas vagas de emprego para moradores de Aparecida de Goiânia, cidade próxima da capital, foram divulgadas através da prefeitura do município. São 494 ofertas, entre as opções de trabalho estão vendedor externo, auxiliar de estoque, motorista de caminhão e auxiliar industrial. Para se candidatar, o interessado deve acessar o site da Secretaria do Trabalho de Aparecida e agendar seu atendimento presencial.

Para isso, é necessário clicar em ‘Vagas de Emprego’, selecionar a vaga que deseja, clicar em ‘Quero me Candidatar’, e concluir o agendamento. Em seguida, deve selecionar o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e indicar o local de atendimento presencial.

Os locais disponíveis para receber esses candidatos são três unidades do SAC

Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo)

Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant)

SAC do Parque Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus)

O que levar?

Deve ser apresentado pelo candidato quatro documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço. Além disso, o interessado tem que informar um telefone para contato.

Se houver uma vaga disponível para o perfil do trabalhador, este receberá uma mensagem encaminhando informações para realização de entrevista na empresa contratante.

Caso não haja vagas para o candidato, é possível agendar novamente uma busca e acompanhar as atualizações de oportunidades diárias pela Central de Captação de Vagas.

Informações para os candidatos pelo telefone (62) 3238-6774.

A Prefeitura de Aparecida também está disponível para os empresários que buscam novos funcionários para suas empresas. O número de WhatsApp disponível para cadastrar vaga de emprego é (62) 9 9194-3491.

Vagas disponíveis nesta semana

75 - Vendedor Externo

60 - Movimentador de mercadoria

30 - Auxiliar de Estoque

30 - Montador Soldador

23 - Soldador

20 - Auxiliar industrial

14 - Operador de empilhadeira

14 - Soldador mig

13 - Motorista de caminhão

13 - Vendedor interno

11 - Auxiliar de produção

11 - Estoquista

11 - Jovem aprendiz

10 - Saladeira

8 - Auxiliar de armazém

8 - Motorista entregador

7 - Auxiliar administrativo

6 - Primeiro Emprego

5 - Ajudante de motorista

5 - Analista de desenvolvimento de sistemas

5 - Auxiliar de escritório

5 - Auxiliar de limpeza

5 - Auxiliar de Montagem

5 - Mecânico

4 - Atendente

4 - Auxiliar de vendas/ Televendas

4 - Estagiário

4 - Mecânico diesel

4 - Porteiro

3 - Analista de negócios

3 - Auxiliar de almoxarifado

3 - Auxiliar de expedição

3 - Auxiliar de faturamento

3 - Encarregado de Estoque

3 - Encarregado de produção

3 - Montador de estruturas metálicas

3 - Nutricionista

3 - Operador de Retroescavadeira

3 - Pedreiro Azulejista

2 - Agente de Relacionamento

2 - Analista de Marketing

2 - Auxiliar de cobrança

2 - Auxiliar de mecânico

2 - Auxiliar Financeiro

2 - Eletricista Industrial

2 - Fiscal de loja

2 - Mestre de Obras

2 - Motofretista

2 - Operador de Grua ou Guindaste (na construção civil)

2 - Repositor de mercadorias

2 - Serralheiro

1 - Assistente de desenvolvimento de sustentação

1 - Auxiliar de contabilidade

1 - Auxiliar de escrita fiscal

1 - Auxiliar de rastreamento.

1 - Auxiliar Técnico

1 - Balconista

1 - Call center

1 - Caseiro (agricultura)

1 - Confeiteiro

1 - Conferente de mercadoria

1 - Consultor de vendas

1 - Copeiro

1 - Costureira em Geral

1 - Diarista

1 - Encarregado de obras

1 - Engenheiro civil

1 - Estagiário de marketing

1 - Garçom

1 - Gerente comercial

1 - Mecânico Automotivo (linha leve reparo automotivo)

1 - Motofretista

1 - Operador de maquinas industrial

1 - Operador de telemarketing

1 - Serviços Gerais

1 - Técnico de rede (telecomunicações)

1 - Técnico de refrigeração