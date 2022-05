A Prefeitura de Aparecida, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), oferta nesta segunda-feira (30) 531 vagas destinadas para pessoas que buscam o primeiro emprego. Para concorrer às vagas, o interessado deve buscar atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), que a partir desta semana vai ser realizado por livre demanda, sem a necessidade do agendamento.

De segunda a sexta, o interessado pode comparecer com os documentos pessoais a uma das unidades do SAC no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Cidade Livre, Veiga Jardim e Polo Empresarial, além das lojas do SAC instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping.

O participante deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Se o participante não encontrar a vaga, pode acessar o site novamente, já que as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. A Secretaria Municipal do Trabalho é responsável por captar vagas das empresas e colaborar com o processo de seleção dos interessados.

Mais informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Confira a lista:

156 Auxiliar de produção

153 Repositor de mercadorias

115 Vendedor Externo

105 Movimentador de mercadoria

100 Auxiliar de logística

78 Motorista

44 Vendedor interno

35 Operador de empilhadeira

25 Assistente administrativo

25 Assistente Departamento Pessoal

24 Estagiário

15 Auxiliar de depósito

10 Açougueiro

10 Consultor Comercial

10 Encarregado de Loja

10 Lanterneiro (Reparação de Veículos)

6 Frentista

5 Agente de Relacionamento

5 Ajudante de carga e descarga

5 Analista de redes e de comunicação de dados

5 Auxiliar de armazém

5 Auxiliar de cobrança

5 Conferente de mercadoria

5 Costureira em Geral

5 Mecânico de ônibus

5 Motorista entregador

4 Torneiro mecânico

3 Assistente contábil

3 Auxiliar de Costureira

3 Auxiliar de cozinha

3 Jardineiro

3 Recepcionista

2 Ajudante Geral

2 Analista de licitações

2 Analista financeiro (instituições financeiras)

2 Assistente fiscal

2 Assistente de contas a pagar e receber

2 Assistente de vendas

2 Auxiliar operacional

2 Auxiliar de almoxarifado

2 Auxiliar de confeiteiro

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar de logística

2 Auxiliar Financeiro

2 Auxiliar Técnico

2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

2 Empregada doméstica

2 Encarregado de produção

2 Entregador

2 Mecânico

2 Mecânico diesel

2 Operador de Balancim

2 Recepcionista, em geral

2 Técnico em segurança do trabalho

Leia também:

- TJGO abre processo seletivo para contratação temporária no cargo de Juiz Leigo

- Ministério Público de Goiás abre mais de 120 vagas de estágio de pós-graduação

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia