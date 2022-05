Economia Aparecida de Goiânia oferece 685 vagas de emprego nesta semana Entre as vagas oferecidas estão auxiliar de produção, balconista de açougue, ajudante de sinalização, padeiro e auxiliar de limpeza

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), disponibilizou nesta segunda-feira (2) 685 vagas de emprego. Para concorrer às vagas, o candidato interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Através do site. O candidato deve clicar em ‘Vagas de emprego’, selecionar a vaga que desej...