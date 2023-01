A prefeitura de Aparecida de Goiânia vai oferecer mais de 326 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades são de níveis administrativo e de produção. Os candidatos precisam comparecer a uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para realizar um cadastro.

Entre as oportunidades oferecidas estão 15 vagas para repositor de mercadoria, 12 para operador de telemarketing e 9 vagas para operador de caixa. Os salários não foram divulgados.

Para realizar o cadastro basta ir em uma das unidades do SAC com os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Não é preciso fazer agendamento.

Os horários de funcionamento do SAC é de segunda à sexta-feira das 8h às 17h30 nas unidades do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Já nas unidades do Vapt-Vupt Garavelo, Vapt-Vupt Buriti Shopping e Shopping Araguaia, o funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 e aos sábados das 8h às 12h.

Caso o cadastro do candidato seja compatível com uma das vagas, ele recebe uma carta de encaminhamento para fazer uma entrevista na empresa contratante. Se não tiver uma vaga compatível no momento, o perfil do trabalhador fica salvo no sistema e ele pode acessar o site depois. As vagas são atualizadas todos os dias.

Para mais informações está disponível o telefone da Central de Captação de Vagas: (62) 99194-3491. Empresários que queiram anunciar suas vagas, podem entrar em contato pelo número: (62) 9 9297-4113.AC) para realizar um cadastro.

Veja todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida essa semana:

46 Auxiliar de serviços Gerais

19 Corretor de imóveis

15 Repositor de mercadorias

13 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

12 Operador de telemarketing

10 Auxiliar de armazém

10 Motorista entregador

10 Promotor de vendas

9 Operador de caixa

9 Vendedor interno

8 Atendente de farmácia - balconista

8 Soldador

8 Subgerente de Loja

7 Auxiliar de produção

7 Operador de empilhadeira

6 Auxiliar de limpeza

6 Líder de prevenção de perdas

5 Auxiliar de cozinha

5 Instalador de tubulações

5 Movimentador de mercadoria

5 Operador de transpaleteira

5 Servente de obras

4 Apontador de mão-de-obra

4 Auxiliar de logística

4 Encarregado de Loja

4 Encarregado de obras

4 Estagiário

3 Auxiliar de Compras

3 Auxiliar de Refrigeração

3 Eletricista Industrial

3 Estoquista

3 Mecânico de refrigeração

3 Serviços Gerais

2 Ajudante de motorista

2 Assistente comercial

2 Auxiliar de preços

2 Auxiliar de atendimento

2 Auxiliar de manutenção

2 Balconista

2 Executivo de vendas

2 Gerente de loja e supermercado

2 Oficial de manutenção predial

2 Padeiro

2 PCD

2 Professor de matemática do ensino fundamental

2 Técnico em segurança do trabalho

2 Torneiro mecânico

1 Açougueiro

1 Analista de transporte

1 Assistente de Engenharia

1 Assistente de Protocolo

1 Auxiliar de cobrança

1 Auxiliar de crédito e cobrança

1 Auxiliar de licitação

1 Auxiliar Financeiro

1 Babá

1 Comprador

1 Conferente de estoque

1 Conferente de mercadoria

1 Contador

1 Coordenador pedagógico

1 Costureiro, a máquina na confecção em série

1 Eletromecânico

1 Empregado doméstico diarista

1 Encarregado comercial

1 Encarregado Frente de caixa

1 Faturista 1 Fiscal de loja

1 Frentista

1 Lavador de peças

1 Motorista de caminhão

1 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

1 Operador de câmaras frias

1 Pintor Industrial

1 Programador de sistemas

1 Separador de Mercadorias

1 Supervisor De Loja

1 Técnico eletrônico

1 Vendedor Externo