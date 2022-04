O Sistema Municipal de emprego (SIME) de Aparecida de Goiânia, oferta nesta semana, 588 vagas de empregos em diversas áreas. O cadastro acontece de forma presencial, para agendar, basta entrar no site trabalho.aparecida.go.gov.br. Confira abaixo as oportunidades.

No site, o candidato deve clicar em Vagas de emprego, selecionar a vaga desejada. Após agendado, o interessado deve comparecer a uma das três unidades do SAC, portando os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante do endereço e informar telefone para contato.

Caso exista vaga disponível no perfil do interessado, ele será encaminhado para uma entrevista de emprego pela empresa contratante. De acordo com a prefeitura, o site é atualizado diariamente com novas oportunidades de emprego. O contato disponível para esclarecimento de dúvidas é (62)9 9194-3491.

Vagas disponíveis:

113 Vendedor Externo

83 Repositor de mercadorias

71 Operador de caixa

48 Auxiliar de produção

46 Vendedor interno

21 Primeiro Emprego

19 Serviços Gerais

15 Auxiliar de armazém

12 Encarregado comercial

10 Consultor de vendas

10 Porteiro

8 Motorista de caminhão

6 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

6 Estoquista

5 Auxiliar de serviços Gerais

5 Conferente de mercadoria

5 Costureira em Geral

5 Frentista

5 Operador de empilhadeira

5 Operador de transpaleteira

5 Técnico em processos plásticos

4 Auxiliar de crédito e cobrança

4 Auxiliar de limpeza

4 Operador de Máquina

3 Analista de laboratório (físico químico)

3 Auxiliar de laboratório

3 Projetista orçamentista

3 Técnico em manutenção de equipamentos de informática

3 Técnico em segurança do trabalho

2 Analista de logística

2 Analista de Qualidade

2 Analista de suprimentos

2 Auxiliar de expedição

2 Auxiliar de manutenção predial

2 Auxiliar de recursos humanos

2 Auxiliar PCP

2 Carpinteiro

2 Entregador

2 Líder de Laboratório

2 Líder de Produção

2 Movimentador de mercadoria

2 Operador de máquina extrusora

2 Operador de maquinas industrial

2 Operador de moinho plástico

2 Operador de telemarketing

2 Pintor de veículos (reparação)

2 Pintor eletrostático

2 Pintor Industrial

2 Sapateiro (calçados sob medida)

2 Soldador

2 Terapeuta ocupacional

1 Analista de crédito e cobrança

1 Analista de manutenção de frota

1 Analista de mídias digitais

1 Assistente comercial

1 Assistente Contábil

1 Atendente

1 Auxiliar de almoxarifado

1 Auxiliar de Compras

1 Auxiliar em saúde bucal

1 Engenheiro orçamentista

1 Operador de Retroescavadeira

1 Salgadeiro

1 Secretária (o)

1 Tecnólogo em eletrônica

Confira os endereços do Sac:

SAC Cidade Administrativa: na Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – Térreo;

SAC Parque Flamboyant: na Avenida Bela Vista, na Praça João Natal de Almeida, no Parque Flamboyant;

SAC Parque Veiga Jardim: na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus.