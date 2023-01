Foram abertas 292 vagas de emprego em diversas áreas de atuação em empresas de Aparecida de Goiânia. O Sistema Municipal de Emprego (SIME) busca candidatos para os níveis administrativo e de produção.

Os destaques são para as 42 posições de auxiliar de limpeza, 25 vagas de motorista entregador e 15 para auxiliar de produção.

Para concorrer às oportunidades é preciso comparecer a uma unidade do SAC portando RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e um telefone para contato. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30, nas unidades do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e no Polo Empresarial. Nas unidades do Vapt-Vupt do Garavelo, do Buriti Shopping e do Shopping Araguaia as candidaturas também serão recebidas aos sábados das 8h ao meio-dia.

Caso o perfil do candidato seja compatível a uma das vagas, ele receberá uma carta de encaminhamento para realizar entrevista presencial junto à empresa contratante. Caso não existam vagas compatíveis com o perfil do candidato, o site ‘ trabalho.aparecida.go.gov.br’ serve como banco de oportunidades e é atualizado diariamente.

Empresários que desejam anunciar posições em suas companhias devem entrar em contato com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia pelo número (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

Auxiliar de limpeza - 42

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) - 25

Motorista entregador - 25

Conferente de mercadoria - 20

Auxiliar operacional - 18

Auxiliar de produção - 15

PCD - 15

Auxiliar administrativo - 13

Jovem aprendiz - 10

Mecânico diesel - 10

Auxiliar de montagem - 8

Soldador - 7

Auxiliar de manutenção predial - 5

Auxiliar PCP - 5

Auxiliar técnico - 5

Eletricista industrial - 5

Estagiário - 5

Instalador de acessórios - 5

Motorista - 5

Operador de guindaste móvel - 5

Pedreiro - 5

Técnico em segurança do trabalho - 5

Analista contábil - 4

Servente de obras - 4

Auxiliar de almoxarifado - 3

Separador de mercadorias - 3

Auxiliar de serviços gerais -2

Auxiliar de vendas/Televendas - 2

Camareira (o) - 2

Gerente de loja - 2

Auxiliar de encarregado - 1

Balconista - 1

Cozinheiro geral -1

Encarregado de equipe - 1

Lavador de peças - 1

Motorista de caminhão - 1

Serviços gerais - 1