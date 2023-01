A Secretaria do Trabalho de Aparecida de Goiânia está oferecendo 378 vagas de trabalho durante essa semana. São várias áreas de atuação em empresas da cidade, que colocaram as oportunidades para níveis administrativos e de produção no Sistema Municipal de Emprego (Sime).

Os interessados precisam ir até uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Entre os destaques estão 37 vagas para auxiliar de produção, 25 para motorista de caminhão e carreta, 25 para corretor de imóveis e 21 para conferente de mercadoria.

Os atendimentos são presenciais e acontecem de segunda a sexta das 8h às 17h30 nos SAC's unidade Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Nas unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping e Shopping Araguaia, o atendimento é das 8h às 17h30, de segunda a sexta, e das 8h às 12h, aos sábados.

Não é necessário fazer agendamento para ser atendido. Para fazer cadastro o candidato precisa comparecer com o RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, e informar um telefone para contato.

No momento do cadastro, caso haja uma vaga compatível com o perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para entrevista junto à empresa contratante. Se não tiver nenhuma vaga de acordo, o cadastro permanece no sistema. O candidato pode conferir novas oportunidades pela internet. Todos os dias tem atualização de empregos.

Para mais informações foi disponibilizado o telefone: (62) 99194-3491.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

37 Auxiliar de produção

25 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

25 Corretor de imóveis

25 Motorista entregador

21 Conferente de mercadoria

18 Auxiliar operacional

17 PCD

15 Repositor de mercadorias

11 Estagiário

10 Auxiliar de armazem

10 Mecânico diesel

10 Operador de empilhadeira

8 Auxiliar de Montagem

8 Auxiliar de serviços Gerais

8 Subgerente de Loja

7 Operador de caixa

7 Técnico em segurança do trabalho

6 Auxiliar administrativo

6 Líder de prevenção de perdas

5 Auxiliar de limpeza

5 Auxiliar de manutenção predial

5 Auxiliar PCP

5 Eletricista Industrial

5 Instalador de acessórios

5 Motorista

5 Movimentador de mercadoria

5 Operador de guindaste móvel

5 Operador de transpaleteira

4 Analista Contabil

4 Encarregado de Loja

4 Soldador

3 Auxiliar de almoxarifado

3 Estoquista

3 Serviços Gerais

2 Assistente comercial

2 Auxiliar de preços

2 Auxiliar de manutenção

2 Executivo de vendas

2 Gerente de loja e supermercado

2 Jovem aprendiz

2 Padeiro

2 Professor de matemática do ensino fundamental

2 Promotor de vendas

2 Torneiro mecânico

1 Açougueiro

1 Analista de transporte

1 Auxiliar de Compras

1 Auxiliar de cozinha

1 Auxiliar de crédito e cobrança

1 Auxiliar Financeiro

1 Babá

1 Comprador

1 Coordenador pedagógico

1 Eletromecânico

1 Empregado doméstico diarista

1 Encarregado Frente de caixa

1 Faturista

1 Fiscal de loja

1 Lavador de peças

1 Operador de câmaras frias

1 Pintor Industrial

1 Vendedor interno