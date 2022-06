O Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), referente à última semana, revelou que Aparecida de Goiânia tem o menor preço de gasolina comum do estado. O preço médio encontrado no município foi de R$ 7,147.

Em seguida, estão as cidades de Anápolis e a capital Goiânia, com R$ 7,361 e R$ 7,378, respectivamente. O município que apresentou o maior valor médio para o preço da gasolina foi Porangatu, com R$ 8,047.

O menor preço mínimo encontrado em Goiás foi em Anápolis. Contudo, por apresentar um preço máximo mais elevado, ficou em segundo lugar no cálculo do preço médio. Em Aparecida, o preço mínimo foi R$ 6,940 e o máximo R$ 7,540.

Leia também:

Caiado diz esperar que Petrobras “também dê sua cota de contribuição” para reduzir combustíveis

Redução do ICMS terá impacto de R$ 0,85 no litro de gasolina e R$ 0,14 no diesel

Gasolina tem alta de R$ 0,07 no preço médio em Goiás, segundo ANP

Procon flagra ‘bomba baixa’ e teor de etanol acima do permitido em gasolina vendida em Goiânia

A ANP pesquisou, ao todo, 202 postos de combustíveis em 17 municípios goianos, entre os dias 19 e 25 de junho. Somente em Aparecida, o órgão analisou os preços em 12 postos. Em Goiânia, foram 47 estabelecimentos pesquisados, tendo sido registrado o preço mínimo de R$ 7,150 e o máximo R$ 7,890.

Preços por bairro

Segundo o levantamento da ANP, o menor preço da gasolina durante o período pesquisado foi no bairro Granjas Reunidas Nossa Senhora de Lourdes. O posto analisado estava vendendo o combustível a R$ 6,940. Já o estabelecimento com maior preço foi encontrado na Vila Santo Antônio. No local, a gasolina estava sendo vendida a R$ 7,540.